Bilancio degli incidenti stradali ad Altamura

Crescono gli incidenti stradali in Puglia. Secondo i dati provvisori trasmessi all'Asset (servizio CREMSS) dalle forze dell'ordine, nel primo semestre 2022 in Puglia sono avvenuti 4.507 incidenti stradali con lesione di cui 87 mortali (con 7 plurimortali) che hanno provocato il decesso di 96 persone e il ferimento di altre circa 6.900.Rispetto al primo semestre 2021 si registra un incremento del 16% per gli incidenti con lesione e del 20% per il numero di feriti; in leggerissimo decremento (-3,3%) il numero degli incidenti mortali e dei deceduti (-1,0%).Il periodo della pandemia aveva abituato a una flessione dell'incidentalità stradale e al relativo calo della mortalità: confrontando i dati del 2022 con la media 2017/2019 il trend dell'incidentalità stradale purtroppo risulta in linea rispetto al periodo pre-pandemia.Il maggior numero di morti si è registrato nella provincia di Foggia con il 26%, seguita dalla Città metropolitana di Bari con il 25% - dove si sono registrati il maggior numero di sinistri (35%) e di feriti (35%) - e dalla provincia di Taranto con il 21%.Suddivisione per Comuni: Bari ha registrato 699 sinistri, Taranto 304, Foggia e Lecce 207, Brindisi 161, Barletta 133, Andria 97, Cerignola 84, Altamura 78, Molfetta 70, San Severo 66, Modugno e Trani 64.