Bambino rischia soffocamento, provvidenziale intervento della Polizia locale

Ieri mattina un bambino di 5 anni ha rischiato il soffocamento mentre era per strada insieme ai genitori, nei pressi di piazza Santa Teresa. Provvidenziale è stato l'intervento di una pattuglia della Polizia locale.L'episodio è stato comunicato dalla sindaca Rosa Melodia che ha ringraziato il corpo di Polizia locale, dando atto dell'intervento tempestivo. "Ringrazio la Polizia locale - ha detto - per aver salvato un bambino di 5 anni dal soffocamento. L'ambulanza del 118 è stata chiamata ma non arrivata. I nostri agenti hanno fatto le opportune manovre". Dopo la disostruzione, la famiglia è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso. Una vicenda che poteva finire in dramma, si è così risolta per il meglio.La sindaca ha voluto fare pubblicamente questa attestazione di merito nei confronti del corpo e del comando della Polizia locale che, soprattutto negli ultimi tempi, nonostante l'impegno sui vari fronti, "è stata troppe volte schiaffeggiata".