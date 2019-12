Auto si schianta contro semaforo, attimi di terrore a Porta Bari

Sono stati attimi di grandissima paura quelli vissuti stasera ad Altamura, in piazza Unità d'Italia (Porta Bari) dove un'automobile si è schiantata contro un semaforo. Sull'incidente sono in corso accertamenti della Polizia Locale.L'auto (una Fiat) prima ha urtato un altro veicolo fermo (una Peugeot), poi ha finito la sua corsa contro il semaforo posizionato sul marciapiede, a due passi dall'arco di accesso al corso Federico II di Svevia, luogo frequentatissimo dalle persone. Ad ogni modo non ci sono state conseguenze per nessuno.Stando ad una prima ricostruzione, il conducente potrebbe aver avuto un malore. Per accertamenti è stato condotto in ambulanza all'ospedale della Murgia "Perinei". Nonostante quanto accaduto, l'uomo ha riportato conseguenze non gravi.