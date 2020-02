Auto ribaltata sulla provinciale "Tarantina"

Un altro incidente si è registrato stamane sulla strada provinciale 27 "Tarantina". Tre i mezzi coinvolti, tra cui un mezzo della raccolta dei rifiuti. Il sinistro si è verificato in territorio altamurano.Nello scontro un'auto è finita fuori strada, in un terreno, ribaltandosi su un fianco.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e l'ambulanza del 118 per i soccorsi ai feriti, trasportati in ospedale.Seguiranno aggiornamenti