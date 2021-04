Auto fuori strada sulla Tarantina, ferito conducente

Auto fuori strada questa mattina sulla provinciale 27 "La Tarantina" nel tratto di Altamura, nei pressi di via Selva. La Lancia Musa guidata da un 27enne di Altamura, per cause da accertare, ha perso il controllo della sede stradale ed è finita in un terreno limitrofo.Il conducente è stato soccorso dai vigili del fuoco del locale distaccamento e dall'ambulanza del 118. Quindi trasportato all'ospedale della Murgia "Perinei". Tanta paura per il giovane altamurano. E' sotto osservazione ma non in pericolo di vita.Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.Dopo l'intervento, la strada è tornata percorribile in entrambi i sensi di marcia.(foto di archivio)