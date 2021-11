Auto fuori strada sulla strada Altamura Cassano

Un 44enne della provincia di Barletta Andria Trani è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 18 Altamura-Foresta Mercadante, in territorio altamurano. L'uomo era a bordo di una Renault Clio che, per cause da accertare, è uscita dalla sede stradale, finendo in un terreno limitrofo.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l'ambulanza del 118. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, in condizioni non gravi.Secondo la ricostruzione finora effettuata, nell'incidente non sono coinvolti altri mezzi.