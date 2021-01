Auto fuori strada e ribaltata in via Selva

Nella tarda mattinata in via Selva, nei pressi dell'incrocio per la strada provinciale 27 "Tarantina", è uscita dalla sede stradale e si è ribaltata in una cunetta. Al momento dell'incidente pioveva e la strada era viscida per la pioggia.Da accertare la dinamica.Stando alle prime informazioni, è stata tanta la paura per gli occupanti ma nessuno sarebbe rimasto ferito in modo serio.