Auto finisce fuori strada sulla "Tarantina"

Un 33enne di Gravina è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 27 "La Tarantina", in territorio di Altamura.Secondo la prima ricostruzione, l'uomo era a bordo di una Fiat 500. Per cause da accertare, dopo aver perso il controllo il veicolo è uscito di strada.Il conducente è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, comunque, non risultano gravi.Sull'episodio sono in corso accertamenti della Polizia locale.Questa mattina si è verificato un incidente pure sulla provinciale 18 tra Altamura e la Foresta Mercadante. Il bilancio è di due feriti lievi. Erano a bordo rispettivamente di un'auto e di un furgone il cui scontro è avvenuto per cause in fase di accertamento.