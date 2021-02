Attivati i servizi dei centri di ascolto per le famiglie

Il Comune di Altamura, capofila dell'Ambito Territorale che include i Comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini, ha avviato l'attività dei Centri di ascolto per le famiglie e per servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, a seguito un avviso pubblico ad ottobre scorso.Di seguito l'elenco dei centri attivati:Il mondo che vorreivia Bari n.321- Altamura3397706548Previo appuntamento telefonicoOpera Mariana del SamaritanoPiazza San Lorenzo n.9 - Altamura0803114809Previo appuntamento telefonicoA.P.S. Penta Groupvia XX Settembre n.9 - Altamura0803322519Orari 9:00 - 12:00 e 16:00 - 19:00A.P.S. Penta Groupvia G. Modugno n.30 - Santeramo in Colle0803325497Orari 9:00 - 12:00 e 16:00 - 19:00Nuovi Orizzontivia Alchimia n.48 - Gravina in Puglia32960892290803256846Orari 9:00 -13:00I centri garantiranno le attività di: sostegno della relazione (da ricostruire, da rinsaldare, da mantenere) tra figli e genitore non affidatario nelle situazioni di separazione conflittuale; sostegno nella ricostruzione di relazioni tra i figli e uno o entrambi i genitori, compromesse in seguito ad allontanamenti prescritti dalle Autorità Giudiziarie (affido eterofamiliare o parentale o a comunità educative di tipo familiare) con conseguente interruzione del rapporto; mantenimento della relazione tra i figli e uno o entrambi i genitori, quando i comportamenti siano stati di pregiudizio per il minore; verifica della possibilità di costruire una relazione tra i figli e un genitore mai conosciuto in precedenza (riconoscimento tardivo o per altre vicende familiari); attivazione spazio neutro; attività ludico ricreative e di animazione rivolte a minori e genitori; iniziative a tema sulla genitorialità; attività di sensibilizzazione e formazione tematica su argomenti specifici attinenti.L'Ambito intende attuare, attraverso lo strumento della convenzione, servizi informativi e di orientamento per le famiglie con bambini ed interventi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, progettare e sviluppare le risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione alla costruzione di uno "spazio neutro" nel quale accogliere bambini e ragazzi con i loro genitori per lo svolgimento degli incontri protetti. In tale ottica una particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie più vulnerabili in modo da guidarle e sostenerle nel chiedere aiuto anche ai servizi presenti sul territorio.