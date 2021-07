Associazioni della disabilità: "Accolte le nostre richieste"

Quattro giorni e tre notti. Un tempo lunghissimo per chi nonostante la sua disabilità li ha trascorsi all'interno del palazzo della Presidenza della Regione Puglia su una carrozzina e senza i comfort di casa fra cui un pasto completo, un letto ed un bagno adeguato per disabili. Le 22 associazioni rappresentanti la disabilità in Puglia non si sono mai arrese.Il 15 giugno, giorno della prima manifestazione, le istanze presentate dalle associazioni, seppur accolte e firmate dai rappresentanti istituzionali, dopo un mese non erano state né recepite e né attuate, nonostante i falsi proclami di qualcuno.Le associazioni manifestanti dal 13 al 16 luglio 2021 si sono rifiutate di sedersi ancora una volta a tavoli tecnici inconcludenti e hanno indetto un presidio di protesta presso la presidenza della regione Puglia per far valere i propri diritti. Le trattative non sono state assolutamente facili, soprattutto sul tema del welfare. Dopo estenuanti attese, finalmente il presidente Emiliano in data 16 luglio ha incontrato le associazioni accogliendo tutte le loro istanze. Restiamo comunque vigili affinché questa volta nessuno rinneghi quanto concordato durante le trattative conclusesi ieri in tardissima serata.Nel dettaglio:– ausili: finalmente tutte le ASL pugliesi adotteranno un accordo quadro regionale facendo riferimento alla procedura di acquisizione in vigore presso la ASL Taranto, senza più gare d'appalto al ribasso così come richiesto dalle associazioni;– integrazione di unità infermieristiche in tutte le ASL pugliesi con 210 unità in mobilità interna per far fronte alle necessità di ADI per la popolazione con disabilità ;– il caregiver finalmente può e deve presenziare in occasione delle u.v.m.;– in tutte le ASL pugliesi non vi è più obbligo per il caregiver di presenziare nel domicilio dell'assistito durante le ore ADI,– contributo covid: impegno a finanziarlo fino al 31-12-2021 con le coperture rinvenimenti dalla manovra di assestamento di settembre. I beneficiari già valutati non saranno più sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria. Il prossimo bando per assegno di cura sarà pronto entro fine ottobre con pagamento a decorrere da gennaio 2022, sarà un bando aperto per la promozione triennale con semplificazione della domanda.– Pro.V.I./Dopodinoi: semplificazione della procedura con tutorial sia informatico che cartaceo per la presentazione del progetto. La misura massima del 7% del valore del progetto circa le spese di consulenza/progettazione non è obbligatorie lasciando libertà all'interessato se farsi seguire o meno nella costruzione del progetto e nella sua presentazione.Non saranno più applicati in nessun caso la fidejussione o il fondo di garanzia, con applicazione retroattiva, così come avviene in altre regioni italiane più volte ribadito dalle associazioni.Verrà erogata una franchigia del 10% del costo del progetto mediante la presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Sarà garantito ai soggetti in condizione di indigenza di richiedere un'anticipazione del costo di progetto nella misura del 20%. La liquidazione delle spese del progetto prevede il pagamento mensile.Le 22 associazioni manifestanti ringraziano tutti i cittadini che le hanno sostenute in questa battaglia ricca di umanità per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità in Puglia fra cui rappresentanti della stampa, della politica, della Chiesa, della ristorazione, del volontariato. Ringraziano i dipendenti della Presidenza della Regione Puglia e chiunque abbia svolto servizio di sicurezza nei giorni di occupazione. Uniti si può dare dignità alle persone con disabilità.Le associazioni:1.STOP ALLE BARRIERE2.MOVIMENTO RIVOLUZIONE UMANA 3.CONSLANCIO4.SFIDA5.INSIEME PER UN TRAGUARDO 6.A.MA.R.A.M. APS7.CONTRO LE BARRIERE8.DISABILI ATTIVI9.ANFFAS PUGLIA10.ASSIEME ONLUS11.COMITATO 16 NOVEMBRE12.VITE DA COLORARE13.AID KARTAGENER ONLUS14.ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA APS15.AIP REFERENTE PUGLIA E BASILICATA16.SCIENZA E VITA (CERIGNOLA FG)17.ASSOCIAZIONE NAZIONALEPEMFIGO/PEMFIGOIDE ITALY18.PROGENTES APS/ETS19.ASSOCIAZIONE DEEP GREEN20.ADI ASSOCIAZIONE DISABILI INSIEME 21.UNITI PER I RISVEGLI22. SOVERATO 2000