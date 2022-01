Asl Bari, pubblicati i bandi per assumere 136 medici

L'Asl Bari ha indetto 22 concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 136 medici. I bandi, approvati dalla direzione strategica il 24 novembre scorso, sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale. L'obiettivo è assumere le risorse umane necessarie in varie unità operative degli ospedali della provincia.In particolare verranno assunti 20 anestesisti-rianimatori e 21 specialisti nella medicina d'urgenza. Si recluteranno 10 chirurghi, 2 cardiologi, 3 radiologi interventisti e neuroradiologi, 5 radiologi e 7 psichiatri. Inoltre ci saranno 14 posti per gastroenterologi, 8 per gli ortopedici, 10 per ginecologi e 10 per i nefrologi: in pratica si copriranno tutte le maggiori branche specialistiche presenti negli ospedali del territorio. Figure specialistiche che non riguardano solo l'emergenza sanitaria in atto ma tutta l'attività ordinaria che a causa della pandemia è stata decisamente rallentata.I bandi sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 1 del 4-1-2022. Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande di partecipazione, entro il termine del 3 febbraio 2022, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione Albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari. Info: https://www.csselezioni.it/asl-bari/