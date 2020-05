Arriva la mascherina Saphy

3 foto Fema Industry- mascherina Saphy

La capacità di un'azienda di reinventarsi in un periodo di crisi: la voglia di guardare al futuro attingendo a piene mani dalle esperienze del passato. Al tempo del coronavirus la Fema Industry ha deciso di rimettersi in gioco, di fare ciò che meglio le riesce, con un nuovo progetto che rappresenta solamente l' ennesimo capitolo della storia aziendale fatta di successi frutto della professionalità, della lungimiranza, dell'audacia e della capacità di programmazione.Imbarcarsi in una nuova avventura aziendale in piena pandemia è stata la risposta della Fema Industry alla crisi dovuta all'emergenza sanitaria. L'azienda, infatti, ha deciso di iniziare la produzione di dispositivi individuali di protezione, (nello specifico mascherine) per far fronte alle numerose richieste che provengono da ogni parte del mondo.Saphy", (questo il suo nome) è una mascherina di prodotta secondo quanto richiesto dalle direttive dell'articolo 16 del decreto legge nr. 18 del 17 marzo 2020. La mascherina si presenta come un dispositivo filtrante monouso formato da tre strati di tessuto TNT in polipropilene. Un prodotto commercializzato non con vendita al dettaglio, ma attraverso una rete di rivenditori. Per far fronte alle richieste, la Fema Industry ha inserito la pagina medical sul suo sito internet e ha attivato gli indirizzi email e cellulari dedicati agli ordini.Un inizio, con l'obiettivo a breve, entro la fine del mese, di poter ottenere la certificazione per far sì che Saphy diventi una mascherina chirurgica CE, grazie a un ente specializzato di Bologna.Un primo passo verso una nuova area aziendale, con l'ambizione di sviluppare ex novo un settore, quello medical, partendo dalla realizzazione dei prodotti, per arrivare alla produzione dei macchinari e delle tecnologie: una sorta di ritorno alle origini in un gioco di continuo cambiamento, vero motore della continuità dell'azienda gravinese.Infatti, la Fema Industry non intende snaturare la sua vocazione di azienda che si occupa di innovazione e tecnologia, mettendo in essere fin da ora tutte le procedure necessarie atte ad incrementare la produttività del macchinario nativo con molteplici automazioni, fino ad arrivare a una linea di processo completamente automatizzata, che arriverà a produrre circa 6 pezzi al secondo.Insomma, la Fema Industry si conferma azienda al passo con i tempi, capace di leggere i cambiamenti che la circondano, senza perdere di vista la filosofia di fondo che sottende al credo aziendale: un dogma che la vuole pronta a sperimentare e a mettersi alla prova, confermandosi, anche in questo caso, azienda leader, non solo nel settore dell'innovazione e delle tecnologie.Per informazioni:www.femaindustry.com/medicalmedical@femaindustry.com393 9926414379 1067746