Arrestato un sorvegliato speciale altamurano

I Carabinieri della Stazione di Toritto hanno arrestato un 25enne di Altamura, già noto alle forze dell'ordine, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e false attestazioni o dichiarazioni sull'identità personale.I militari, quotidianamente impegnati in servizi di prevenzione dei reati in genere, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sulla vecchia strada statale 96, hanno fermato un suv con tre persone a bordo. Al momento del controllo nei confronti del conducente e dei passeggeri, uno di loro risultava essere sprovvisto di documenti di riconoscimento. Quest'ultimo veniva invitato pertanto a fornire le proprie generalità ma nel farlo mostrava qualche incertezza.I Carabinieri insospettiti da questo atteggiamento lo hanno condotto presso la locale caserma per ulteriori accertamenti e hanno accertato che il ragazzo aveva fornito generalità false, nello specifico, aveva fornito le generalità del fratello, sbagliando però la data di nascita. Messo alle strette, ha riferito la sua vera identità. In quel modo si è accertato che era in palese violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ad Altamura.Per questa ragione è stato arrestato e accompagnato presso la propria abitazione, ai domiciliari. La misura è stata confermata anche dopo la convalida.