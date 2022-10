Anziana investita sulle strisce, trasportata in ospedale

Mattinata drammatica per una signora anziana, novantenne, che è stata investita alle 10 sulle strisce pedonali in piazza Unità d'Italia dal conducente di una Fiat Punto che aveva appena svoltato in via Bari. Sono stati attimi di panico. Dopo l'incidente, il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso.Sul posto sono intervenute una pattuglia della sezione Polizia stradale del comando di Polizia locale, che ha eseguito gli accertamenti e rilievi del caso, e un'ambulanza. L'anziana è stata soccorsa e poi trasportata all'ospedale della Murgia dove è stata ricoverata per le lesioni riportate e per le cure del caso.Al momento dell'incidente sul posto c'erano diverse persone che erano presenti. Inoltre la Polizia locale sta vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La dinamica, ad ogni modo, appare molto chiara ed evidente circa le responsabilità.Nelle ultime due settimane è il secondo caso. Diversi giorni fa si è verificato un episodio analogo, in cui un anziano è stato investito in via Vittorio Veneto. Circostanze ed episodi che inducono ad una riflessione sulla necessità di moderare la velocità in città e di tenere sempre comportamenti tesi alla massima prudenza.