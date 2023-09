Anas: prorogata ordinanza per statale 96, svincolo via Santeramo

Con ordinanza n. 385, in territorio di Altamura sono state prorogate dal 30 settembre al 31 ottobre le limitazioni riguardanti la tratta dal km 82+000 al km 81+600, carreggiata direzione Matera - sovrappasso sulla strada provinciale 235 Altamura-Santeramo. Sono in vigore il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocita 50Km/h e il restringimento della carreggiata destra.Si ricorda che in questa tratta, Anas ha previsto la sostituzione dell'impalcato del cavalcavia, danneggiato da un automezzo nel 2021.Non è stato ancora comunicato l'effettivo inizio dei lavori che erano già previsti nei mesi scorsi ma poi rinviati.