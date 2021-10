Ambiente, lavoro e futuro: tutto è connesso

SA 9

Inaugurazione mostra "LAUDART" con Mons. Giovanni Ricchiuti e artisti locali

Giardini intorno Parrocchia Consolazione, Altamura, ore 18,00

DO 10

Passeggiata ecologica presso il bosco Difesa Grande tra bellezza e ferite

Partenza presso ingresso Fiera San Giorgio – Gravina – ore 15,00

LU 11 -

SA 16

Cineforum/attività/audioforum/laboratorio

presso scuole/parrocchie





GIO 14

ECOLAB :

1. Apicultura con Ass. Madre Terra

2. atelier degli abiti usati con Ass. Fornello

3. Pittura estemporanea con maestro Gino Capozzo

4. EcoFiabe con Ass. PiovonoLibri

Ore 18,00-20,00

1.salone Consolazione

2.ex bottega commercio equo

3.salone cattedrale

4.salone San Sepolcro



VE 15

AGORA' DELLA CONCRETEZZA

Con buone pratiche ed esperienze lavorative e associative del nostro territorio che hanno fatto scelte ecologiche



Anfiteatro Centro Giovanile, Gravina, ore 19,30





DO 17

RIPULIAMOCI….

Ogni parrocchia ripulisce uno spazio del proprio territorio dopo la messa domenicale

- - - -

Messa conclusiva con il Vescovo

Nelle parrocchie della diocesi







Cattedrale , Altamura, ore 19,00

La Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti (Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro – Gifra) organizza la "Settimana del creato", in programma dal 9 al 17 ottobre sul tema "Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso"."Offrire all'Italia una speranza fondata e operosa, a partire dalla chiave di lettura della 'ecologia integrale', che ci propone di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune: questo l'obiettivo della settimana in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021", spiega la Diocesi. La scelta di Taranto intende non solo porre l'attenzione alla questione dell'ex Ilva, ma rappresenta una sorta di ripartenza per una riflessione più articolata e complessa sui temi ambientali e sociali; iniziative di pulizia nei quartieri.Le iniziative prevedono ad Altamura: una mostra dal titolo "LaudART" presso i locali della parrocchia Consolazione di Altamura; 4 laboratori nella sera di giovedì 14 presso i locali della Parrocchia Consolazione, Cattedrale, San Sepolcro e in via G. Falconi 45, presso l'Allegra Boutique (Associazione Fornello) di Altamura su ecolettura, riuso e riciclo abiti, apicultura ed estemporanea di pittura (accesso su prenotazione).Ecco il programma integrale.