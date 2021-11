Altamura, terza operazione antimafia in cinque anni

L'operazione dei carabinieri di ieri, denominata "Logos", con 24 arresti e due persone ancora ricercate, è la terza in cinque anni. Tutte inchieste condotte dalla Direzione distrettuale antimafia che hanno colpito i gruppi criminali che si sono avvicendati nel controllo delle attività illecite o che volevano prendere il sopravvento.Quella di ieri segue le due precedenti: "Kairos" del 2017, che ha portato quest'anno a otto condanne definitive, e "Nemesi" del 2019. Sull'ultima, ribattezzata "Logos" in conferenza stampa il procuratore capo della Repubblica Roberto Rossi ha sottolineato, infatti, che con questa inchiesta e con le altre due si è inferto un colpo durissimo alla criminalità e all'ingombrante presenza sul territorio di Altamura. Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Francesco De Marchis, ha inoltre sottolineato che il cosiddetto "clan Loiudice" aveva una forte capacità di condizionamento, soprattutto alle aste giudiziarie e in altre attività illecite.La sindaca Rosa Melodia ha ringraziato la magistratura e le forze dell'ordine. "Vorrei esprimere un pubblico plauso alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, alla Procura di Bari e al Nucleo Carabinieri di Altamura - ha detto - per la brillante operazione antimafia "Logos" con l'esecuzione di 24 ordinanze di custodia cautelare. Purtroppo la constatazione della continua sudditanza alla mafia in una "zona grigia" da parte di nostri concittadini continua a deludere. È un peccato pensare che la giusta e vantata capacità altamurana venga sprecata così. Alziamo la testa e affianchiamo le forze dell'ordine nel presidio del nostro amato territorio".---> Leggi tutti i dettagli sull'operazione "Logos"