Altamura, due casi di contagio di coronavirus

Persone in isolamento domiciliare, in buone condizioni

Due casi di contagio di coronavirus riguardanti cittadini residenti ad Altamura sono stati registrati dal sistema di sorveglianza sanitaria per il Covid-19. La notizia è stata comunicata dagli uffici di prevenzione della Asl alla sindaca Rosa Melodia e la prima cittadina ne ha dato notizia.Non risultano focolai. In entrambi i casi le persone stanno bene e sono in isolamento domiciliare. Sono stati tracciati pure i rispettivi contatti.Il primo caso è di ieri (riguardante una persona che tornava da una regione del nord), il secondo di oggi. Già effettuati i tamponi ai loro stretti contatti e risultano negativi.