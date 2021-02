Altamura celebra i 150 anni dei Bersaglieri

Questa mattina la sindaca Rosa Melodia ha ricevuto a Palazzo di Città il Generale di Corpo D'Armata Giuseppenicola Tota, comandante delle Forze Operative del Sud, il Generale di Brigata Giovanni Gagliano, comandante della Brigata "Pinerolo" e il Colonnello Giovanni Ventura, comandante del 7° Reggimento Bersaglieri della Brigata "Pinerolo", oggi anche alla guida del Raggruppamento "Campania", nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure" e "Terra dei Fuochi".All'incontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio Dionigi Loiudice ed il Comandante della Polizia Locale Michele Maiullari. La visita è stata l'occasione per ricordare il 150° anniversario della costituzione del "Leggendario" Settimo avvenuta a Verona il 1º gennaio 1871, in attuazione del Regio Decreto del 13 novembre 1870.È stato esposto, infatti, sulla facciata principale di Palazzo di Città, lo striscione commemorativo, sulle note dell'Inno al Settimo suonato dalla Fanfara, per condividere l'evento con la comunità.Il 7° Reggimento Bersaglieri ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Altamura nel 2013 e si è dedicato negli anni, ad innumerevoli iniziative come donazioni di beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà, tramite la Caritas o l'adesione alla raccolta sangue presso l'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei", durante l'emergenza epidemiologica. La sindaca ha ribadito il suo apprezzamento per quanto fatto sino ad ora: "un'attività strategica, preziosa ed irrinunciabile per la comunità altamurana".