Allestita una tenda all'ospedale della Murgia

Una tenda per triage e isolamento è stata allestita all'esterno dell'Ospedale della Murgia così come è avvenuto per tutti e sette gli ospedali della Asl di Bari, come misura di prevenzione per gestire i casi sospetti di pazienti a rischio Covid-19 da nuovo coronavirus.Tale modalità serve a potenziare i percorsi differenziati già avviati nelle scorse settimane con l'obiettivo di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 nelle proprie strutture ospedaliere e di limitare eventuali contagi. "La direzione sanitaria della Asl in collaborazione con l'area tecnica - riferisce un comunicato - sta dotando tutti gli ospedali di ulteriori presidi per rendere i percorsi dei pazienti ancora più efficaci e sicuri e per evitare un aumento improvviso di accessi, con conseguente rallentamento delle operazioni di analisi".Nella tenda si svolgeranno le attività di triage e isolamento fino all'eventuale trasferimento nell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale più vicino, secondo le modalità di trasporto previste nella massima sicurezza per paziente e operatori. Le strutture esterne temporanee saranno a disposizione degli ospedali per due mesi e il servizio sarà prorogabile secondo le necessità che si dovessero riscontrare in base all'evoluzione del quadro epidemiologico dell'epidemia da Covid-19.La misura preventiva mira a salvaguardare la salute del personale sanitario e delle persone che accedono al pronto soccorso o agli altri reparti dell'ospedale.