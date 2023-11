Allerta meteo per venti di burrasca

Messaggio della Protezione civile per 17 e 18 novembre 2023

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 12.00 di oggi e per le successive 36 ore, quindi anche per l'intera giornata di domani 18 novembre.Evento previsto: Venti da forti a burrasca occidentali, con raffiche di burrasca forte nel pomeriggio, in rotazione dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.Come sempre, la Protezione civile raccomanda di osservare le consuete norme comportamentali.