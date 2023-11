Allerta meteo gialla per venti di burrasca

Maltempo: in caso di vento forte Raccomandazioni di Protezione civile

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 20.00 di stasera e per le successive 24 ore, pertanto la sua validità è prevalentemente il 3 novembre. Evento previsto: "Venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti meridionali".La Protezione civile di Altamura, come sempre, invita a osservare le consuete norme comportamentali. In caso di eventi, è raccomandato di fare attenzione alle strutture mobili, alla possibile caduta di alberi o rami in caso di raffiche di vento, e così via, come in allegato.