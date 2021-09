Al via la prima Biennale di arte contemporanea della Murgia

A cavallo tra Puglia e Basilicata nasce la Prima Biennale di Arte contemporanea della Murgia. Un evento dedicato alle vittime di tutte le stragi- dicono gli organizzatori- che avrà come focus l'ambiente, la memoria e il futuro. Nei Comuni di Cassano delle Murge, Altamura, Gravina e Matera ci sarà spazio per una molteplicità di arti: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all'architettura, dalla video art al cinema. Un ensemble composta da 168 artisti che saranno al centro delle iniziative previste all'interno di alcuni importanti contenitori culturali delle città coinvolte nell'evento, che si avvale della direzione artistica di Michele Di Leo.La biennale si articolerà in un percorso che spazierà tra le diverse arti, divise per sezioni, a partire da oggi per concludersi il 10 gennaio 2022.Nella città di Altamura, ad ospitare le opere e gli eventi previsti dalla Biennale della Murgia, sarà il museo Archeologico. Mentre il Museo Nazionale di Matera (Palazzo Lanfranchi); la pinacoteca Armando Perotti e il Museo Civico di Cassano delle Murge; l'ex conventi di Santa Sofia, il Castello Svevo, la Fondazione Santomasi e il museo Capitolare d'arte sacra di Gravina saranno le altre location deputate ad ospitare l'evento. Ad Altamura l'inaugurazione della Biennale di Arte contemporanea della Murgia è in programma sabato 25 alle ore 17,30.