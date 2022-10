Agricoltura: siccità, richiesta di stato di calamità

La giunta regionale della Puglia ha approvato la proposta urgente, da inviare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per dichiarare (declaratoria) le eccezionali avversità atmosferiche, riguardo la siccità 2022 sull'intero territorio della regione Puglia. Nel caso di approvazione della richiesta, le imprese agricole dell'intera Puglia potranno accedere ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale che è stato istituito proprio per sostenere l'agricoltura con fondi dedicati a ripianare le perdite economiche nella produzione.La Puglia non è tra le regioni in cui è stata dichiarata l'emergenza nazionale da parte del Governo.