Aggredisce il fratello, arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Altamura per aver aggredito e ferito il fratello. La vicenda è avvenuta in un contesto di relazioni familiari interrotte tra i due, tanto che l'uomo arrestato era già sottoposto a un divieto di avvicinamento ai suoi familiari.Secondo quanto appreso da Altamuralife, l'altamurano ha precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato portato in carcere con le accuse di lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento. Il fatto è avvenuto nella zona di via Cassano. L'uomo si è presentato presso l'abitazione del suo familiare, c'è stata una lite - come già avvenuto in passato - e dalle parole si è passati alle vie di fatto, tanto che sul posto poi, oltre ai carabinieri, è intervenuta l'ambulanza del 118.Non ci sono state conseguenze serie per le persone coinvolte ma è stata tanta l'agitazione del momento.(foto di archivio)