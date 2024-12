Aggiornamento sui concorsi regionali: proroga per graduatorie

Comunicato del Comitato Idonei che riunisce i partecipanti alle varie selezioni riguardanti la Regione e gli enti regionali quali le aziende sanitarie.Il Comitato Idonei Regione Puglia esprime compiacimento circa l'approvazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Paolicelli, il quale fornisce un'interpretazione autentica della legge sulle proroghe, chiarendo che la proroga riguarda tutte le graduatorie 2024 e, inoltre, estende la proroga a tutte le graduatorie in scadenza nel 2025. Questo risultato è motivo di orgoglio per lo scrivente Comitato che ringrazia, ancora una volta, il Consigliere Paolicelli per avere creduto da sempre nella bontà e nell'utilità di tale procedura.Inoltre, dopo mesi di dubbi da parte degli uffici regionali, aver puntualizzato che la proroga è applicata a tutte le graduatorie scadute nel 2024, sembra non lasciare spazio ad altre interpretazioni. Prorogare significa aver salvato migliaia di unità utili ad oliare una macchina amministrativa che da anni è in carenza di personale ed ha evitato l'eventuale spreco di ingenti somme di denaro per bandire nuovi concorsi.Infine, se da un lato il Comitato esprime totale soddisfazione per l'obiettivo raggiunto, dall'altro restano le solite problematiche, ovvero una scarsa richiesta di utilizzo delle graduatorie da parte di altri enti. Ed è proprio questo il punto sul quale questo Comitato vuole lavorare, chiedendo ad Anci Puglia e alla Regione Puglia una collaborazione volta a suggerire i Comuni del territorio pugliese ad attingere dalle graduatorie, non dimenticando che bandire concorsi ex novo significa utilizzare risorse spendibili in altro e barcamenarsi in procedure lunghe che spesso portano ad un nulla di fatto, in quanto molti partecipanti risultano idonei in numerosi concorsi a livello nazionale.Un'ulteriore precisazione va fatta in merito alla Legge Regionale 24 del 2023 che, all'articolo 1, recita: "Le Agenzie regionali, nello svolgimento della procedura assunzionale, attingono, nel caso di uguali figure professionali, dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate, fatte salve le procedure in corso e le graduatorie vigenti presso le suddette amministrazioni". Proprio in merito a quanto riportato nella suddetta legge, non riusciamo a comprendere come Arca Puglia Centrale possa aver bandito un concorso ove si ricercano istruttori tecnici e amministrativi senza minimamente tener conto delle graduatorie regionali.Il Comitato Idonei Regione Puglia continuerà a farsi promotore delle graduatorie in modo da garantire il massimo risultato agli Idonei.Comitato Idonei Regione Puglia