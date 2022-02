Agenzie di viaggio e turismo, modificata la legge pugliese

Unanimità del Consiglio regionale della Puglia alle modifiche al disegno di legge che disciplina le agenzie di viaggio e turismo. La Puglia si adegua ad alcune norme nazionali."Queste modifiche - ha spiegato il presidente della IV commissione consiliare Francesco Paolicelli in Aula - sono necessarie per adeguare alle norme nazionali i requisiti professionali dei direttori tecnici delle Agenzie di viaggio".Nello specifico, il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo oltre ad avere la responsabilità della struttura svolge anche le seguenti funzioni: sovraintende le attività aziendali ne cura organizzazione, programmazione, promozione, gestendo le risorse umane; assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione organizzazione e l'intermediazione di viaggi ed altri prodotti turistici. Il direttore tecnico ha l'obbligo della esclusività e continuità in un'unica agenzia.