Agente di commercio derubato e picchiato a Cassano

Derubato e malmenato. E' la disavventura capitata l'altro ieri ad un agente di commercio di Altamura in trasferta di lavoro a Cassano. La brutta storia è comunque finita con l'arresto del responsabile: i carabinieri di Cassano hanno arrestato un 29enne del posto, con vari precedenti penali.Il fatto è avvenuto in piazza Garibaldi. L'arrestato ha prima tentato di rubare la Fiat Punto dell'agente di commercio che aveva appena concluso delle commissioni e stava per rimettersi in viaggio, ha così scoperto il ladro che stava per portarsi via l'auto dopo aver forzato la portiera. Per tutta risposta, all'arrivo del proprietario del veicolo, il malvivente ha reagito con violenza, picchiandolo e poi rapinandolo di un borsello con soldi, documenti e carte di pagamento elettronico. Non solo. Dopo aver danneggiato il veicolo, il malvivente ha tentato di incendiare l'auto, e poi è fuggito.Poco dopo i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo, nonostante il giovane opponesse resistenza. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto in carcere.La refurtiva è stata restituita al proprietario.