Ad Altamura la staffetta in omaggio al milite ignoto

In varie città d'Italia, tra cui Altamura, l'Esercito Italiano - con il comando forze operative Sud - ha organizzato la staffetta del "Milite ignoto", il soldato sconosciuto le cui spoglie sono tumulate presso l'altare della Patria a Roma per commemorare tutti i caduti di guerra della prima guerra mondiale di cui non sono ritrovati nemmeno i corpi. La "grande guerra" fu una carneficina con 650.000 morti.Cento anni fa, il 4 novembre del 1921, si tenna la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, al Vittoriano, nella capitale. Ricorre quest'anno il centenario della traslazione della salma del soldato sconosciuto dal fronte dove cadde alla tumulazione a Roma.Per il centenario l'Anci e il Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia (Movm) hanno proposto a tutti i Comuni italiani il conferimento della cittadinanza onoraria. Con delibera del consiglio comunale, il Comune di Altamura ha conferito tale cittadinanza.La staffetta si svolge in due giorni (ieri e oggi), in contemporanea nelle varie città in cui è prevista. Ad Altamura in piazza Repubblica si è tenuto il saluto dei Bersaglieri come omaggio al milite ignoto, con la partecipazione della sindaca Rosa Melodia e delle autorità civili e militari.