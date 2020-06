Abusivismo edilizio, due sequestri e numerose denunce

In ambito edilizio-urbanistico, sull'intero territorio comunale di Altamura, a maggio e giugno sono ripresi i controlli del gruppo della sezione controllo del territorio della Polizia locale. Sono stati accertati alcuni abusi edilizi per la realizzazione di strutture completamente abusive o in difformità totale ai titoli autorizzativi.Come fa sapere il comando di Polizia locale, nel centro storico è stato sequestrato un intero piano di un immobile e il proprietario è stato denunciato. Un altro sequestro penale è avvenuto in una zona periferica della città. In un'area di circa 10.000 mq era in corso di realizzazione un manufatto in cemento armato di mq 300 circa senza le dovute autorizzazioni. E' stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari mentre l'ufficio tecnico del Comune emanerà la relativa ordinanza di sospensione lavori a carico del proprietario dell'area.Inoltre, come reso noto sempre dal comando della Polizia locale, molteplici faldoni sono stati acquisiti presso l'ufficio tecnico comunale ed esaminati dalla Polizia Locale. Dopo vari esami, 20 persone sono state ritenute responsabili a vario titolo di violazioni al Testo Unico Edilizia e denunciate.Per ragioni investigative, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui sequestri e sulle attività di indagine curate dal comandante Michele Maiullari e dalla sezione di controllo guidata dal commissario Angelo Tragni.