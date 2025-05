A tre altamurani la stella al merito del lavoro

Ieri, per la festa del lavoro, a Bari, nel teatro Piccinni si è svolta la cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro", conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini che si sono particolarmente distinti nel proprio lavoro per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità. Le "Stelle" vengono assegnate da un'apposita commissione nazionale ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent'anni alle dipendenze di aziende diverseAlla cerimonia hanno preso parte il prefetto Francesco Russo, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e per il Comune di Altamura il sindaco Vitantonio Petronella e il presidente del Consiglio Luigi Lorusso. Tre altamurani hanno ricevuto il riconoscimento: Diego Tritto e Biagio Clemente, dipendenti di Cicorella Srl, e a Giovanni Sardone, dipendente di Gielle Antincendio. Presenti anche i titolari delle due aziende.