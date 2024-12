Un magico Natale: concerto di The Vox nella chiesa di San Nicola

Per il programma "Un magico Natale", lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 20.00, nella Chiesa di San Nicola dei Greci, è in programma il concerto "Canto di Natale" a cura di The Vox.Un viaggio tra brani classici e sacri per voci e pianoforte che accenderà l'emozione e la poesia.Ingresso libero e gratuito.Il programma in locandina.