Avvisi Un'altra fine settimana con il volontariato: "Plastic free" in piazza Duomo e piazzetta atleti

Evento in corso

Un altro week-end con il volontariato dell'associazione "Plastic free", con il patrocinio del Comune di Altamura.Oggi, a partire dalle ore 18,00 e fino alle ore 22.00, si tiene l'iniziativa "Sensibilizziamo la piazza". L'obiettivo è invitare i cittadini (in questo caso soprattutto i giovani) a non lasciare bottiglie e altri rifiuti in piazza Duomo.Domani (13 giugno) attività di pulizia presso la piazzetta degli atleti e lungo la strada che conduce al santuario del Buoncammino. Raduno alle 17 presso la piazzetta degli atleti, conclusione prevista alle ore 20.00 al santuario.