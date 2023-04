Religione Torna la Via Crucis vivente della parrocchia di San Sepolcro: ecco il percorso

Sabato 1 aprile, alle ore 20.00, con partenza dalla parrocchia di San Sepolcro, si tiene la Via crucis vivente, a cura della parrocchia e della confraternita. La sacra rappresentazione torna dopo lo stop di tre anni per la pandemia.Per la 26esima edizione, tema "Cristo è la nostra pace". In programma sabato 1 aprile (alle ore 20) perché è consuetudine farla svolgere nel sabato che precede la domenica delle Palme. Tutto è a cura dei parrocchiani che si occupano di ogni minimo dettagli, realizzando costumi, curando la logistica e l'organizzazione.Nella locandina le vie interessate dal corteo sacro.