Riapre la rete museale dell'Uomo di Altamura: giorni di visita, orari e numeri di telefono

A distanza di alcuni mesi dalla chiusura a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, oggi ripartono le attività della Rete Museale Uomo di Altamura e apre al pubblico la Cava dei Dinosauri.L'amministrazione comunale di Altamura ha predisposto la riapertura di tutti i luoghi della rete museale della città.Il Museo dell'Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre e il Centro Visite Lamalunga sono pronti ad accogliere nuovamente i visitatori nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione del contagio, con ingressi contingentati e prenotazione vivamente consigliata.Di seguito orari e modalità di accesso ai siti della Rete Museale.Il MUdA|Palazzo Baldassarre, ubicato nel cuore del centro storico, sarà aperto da martedì a domenica, ore 10-13 e 15-19, lunedì chiuso. Numero max visitatori per fascia oraria: 15. Per prenotare: tel. 340 2645147 – email: palazzobaldassarre@gmail.com Il Centro Visite Lamalunga, nei pressi della Grotta dell'Uomo di Altamura, sarà aperto da martedì a domenica, ore 10-13 e 15-19, lunedì chiuso. Numero max visitatori per fascia oraria: 20. Per prenotare: tel. 339 6144164 – email: centrovisitelamalunga@gmail.com L'Info Point di via Treviso, punto informazioni relativo alla Rete Museale Uomo di Altamura, sarà aperto da lunedì a venerdì, ore 10-18, sabato ore 10-19, domenica chiuso. Tel. 320 0466133– email: altamura@cooperativairis.net