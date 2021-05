Riapre il museo archeologico statale: giorni, orari e informazioni utili

lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e le ultime due domeniche del mese: ore 8.30-13.30;

martedì-giovedì: ore 8.30 - 18.30;

domenica 23 maggio e 30 maggio: ore 8.30 - 13.30

A partire dal 22 maggio riapre il Museo archeologico statale in via Santeramo 88.Orari di accesso per i visitatori:Numero massimo di visite per ora: 20.Durata della visita: 30 minuti.Info: 080.3146409