Rete della solidarietà: incontro con prof. Ruggiero (Policlinico Gemelli di Roma)

Venerdì 21 Febbraio 2020, alle ore 9,30 nella Sala del "Multicinema Teatro Mangiatordi" di Altamura si terrà l'inaugurazione del quarto anno della "Rete della Solidarietà" che vede in sinergia le Scuole di ogni ordine e grado con l'Associazione "Una Stanza per un Sorriso" al fine di fare prevenzione, divulgando corretti stili di vita tra i giovani, "cittadini attivi" per un domani migliore.Ospii il professor Antonio Ruggiero, direttore dell'Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma; Rossana De Feudis, Psicologa, Psicoterapeuta ed esperta in Psiconcologia; Chiara Centioni, regista del cortometraggio "Sansone" realizzato da Rai Cinema. Sono state invitate, inoltre, all'evento, diverse autorità politiche del territorio tra cui la sindaca Rosa Melodia, il sindaco di Gravina Alesio Valente, il consigliere regionale Enzo Colonna e l'assessore di Gravina Claudia Stimola.La Rete della Solidarietà promossa da Rosanna Galantucci, presidente dell'associazione "Una stanza per un sorriso", in unione con il capofila di rete Biagio Clemente, dirigente scolastico del Liceo Statale Cagnazzi di Altamura e con la collaborazione di tutte le scuole che hanno sottoscritto l'accordo di rete, dalle scuole Primarie alle Secondarie di I e II Grado, offrono alla nostra cittadinanza l'occasione per parlare di prevenzione e tutela della salute, bene primario che i nostri studenti devono imparare a "custodire".Del coordinamento tra le varie istituzioni scolastiche si occupano Enza Laterza, Grazia Calia e Annamaria Nardone, professioniste volontarie dell'Associazione "Una stanza per un sorriso" che organizzano le nuove attività programmate per l'anno in corso, con l'ausilio del Gruppo Young (giovani attivisti volontari rappresentanti di una specifica sezione dell'Associazione).Si dà cosi l'avvio ad un nuovo anno scolastico che, in prosecuzione con gli anni precedenti, vedrà professionisti come: nutrizionisti, agronomi, biologi, psicologi, senologi, pediatri, ginecologi, chirurghi, radiologi, e dermatologi, impegnati in un'azione di volontariato, mirata a inculcare nei ragazzi, cittadini attivi e responsabili, corretti stili di vita. Lo scopo è quello di arginare malattie di natura oncologica, e non solo, attraverso la conoscenza degli argomenti oltre che la partecipazione attiva ad iniziative di solidarietà che permetta ai ragazzi di raggiungere un maggior grado di consapevolezza rispetto a determinati argomenti.