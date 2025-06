Pro Loco: festa della musica con concerto del chitarrista Cornacchia

Anche quest'anno, in occasione della Giornata nazionale e internazionale della Musica, la Pro Loco di Altamura organizza una serata speciale all'insegna delle note e delle emozioni.Sabato 21 giugno 2025 alle ore 19:00, nell'atrio dell'istituto Simone Viti Maino (ingresso in via Scipione Ronchetti), protagonista della serata Vincenzo Cornacchia, straordinario chitarrista.Un evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza, perché la musica è cultura, condivisione e solidarietà.