Per tre giorni apertura straordinaria della chiesa ipogea di San Michele

Nei giorni 28-29-30 settembre l'Abmc organizza l'apertura straordinaria della chiesa ipogea di San Michele di Altamura (via Madonna della Croce 124), in occasione della festività liturgica degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.Le visite seguiranno i i seguenti orari:28 settembre - 17-2029 settembre - 10-13 / 17-2130 settembre - 17-20L'ingresso sarà consentito, previa esibizione del Green Pass e uso della mascherina, a gruppi di 10 persone per volta, secondo l'ordine di arrivo. Durata media della visita 15 minuti. L'Abmc invita ad evitare assembramenti in attesa del proprio turno.Per le visite delle scolaresche è possibile prenotarsi telefonando al numero 080.3111708.