Natale al Parco: animazione al centro culturale e sportivo DM10 del Ss. Redentore

"Natale al Parco" è l'iniziativa in programma il 3 dicembre al centro culturale e sportivo DM 10. Attività di animazione per bambini e famiglie, gioco e altre sorprese, nello spirito gioioso del periodo festivo del Natale che si avvicina.I bambini, inoltre, potranno portare la propria letterina a Babbo Natale e lasciarla in appositi contenitori.Accesso libero, secondo gli orari dell'iniziativa, come indicati nella locandina.