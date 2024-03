Murgia Music Festival: Altamura Opera festival 2024, in chiesa San Sepolcro Stabat Mater di Pergolesi

Continua l' "Altamura Opera Festival 2024 - I edizione" dell'Associazione Culturale Murgia Music Festival, con il terzo appuntamento in cartellone, concepito espressamente per il periodo Quaresimale, con la composizione sacra scritta da G.B. Pergolesi "Stabat Mater". L'evento si terrà domenica 24 Marzo 2024 presso la Parrocchia S. Sepolcro di Altamura alle ore 20:15 (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Il Festival alla sua prima edizione è curato sotto l'attenta direzione artistica del maestro Enzo Dimatteo, tra i più affermati artisti lirici (bass-baritone) a livello internazionale, oltre ad essere titolare della cattedra di canto lirico al Conservatorio Duni di Matera. Il coordinamento e la produzione artistica è affidata al musicista e baritono altamurano, m° Vincenzo Parziale, il quale assieme al m° Enzo Dimatteo e la prof.ssa Francesca Pipitone, sono fautori di questa nuova realtà Culturale.Il componimento sacro sarà eseguito da due voci liriche: Francesca Pipitone (soprano) ed Enza Adorante (contralto) accompagnati musicalmente dall'Ensemble d'archi Murgia Music Festival, diretta dal m° Alfredo Cornacchia. Componimento sacro che vedrà protagonista un'attrice nei panni della Madonna (Marta Loiudice) la quale adagiandosi ai piedi della croce di Gesù, interpreterà la struggente e suggestiva preghiera di Jacopone da Todi, una meditazione sulle sofferenze di Madre, durante la crocifissione e la passione di Cristo. La regia è affidata al m° Carlo Costa, regista e scenografo.Per questo evento si rinnova la collaborazione con la sezione giovanile dei Lions Club di Altamura i "Leo Club Altamura Host". Durante la serata musicale, l'organizzazione no profit raccoglierà, fondi per sostenere il progetto benefico "Tema Operativo Nazionale, Bastone Elettronico Lions, per persona non vedente". Evento patrocinato e in collaborazione con il Comune di Altamura e l'Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo.Enzo Di Matteo, presidente dell'associazione Murgia Music festival, ha dichiarato: "Voglio innanzitutto ringraziare l' amministrazione comunale nella persona del Sindaco Vitantonio Petronella e dell' assessore alla cultura e al Turismo Angela Miglionico, per l'attenzione verso la nostra Iª edizione dell' "Altamura Opera Festival". Siamo una "giovane" Associazione Culturale, che vuole divulgare l'opera lirica attraverso talenti del territorio Altamurano e non solo, in sinergia con artisti di chiara fama, generando in tal modo spettacoli di assoluto interesse e qualità, capaci di scambi culturali con altre realtà italiane ed estere".