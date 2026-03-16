Alberto Ravagnani
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Presentazione libri

Libri: La scelta di Alberto Ravagnani, ex sacerdote

martedì 17 marzo 2026 Oggi
Oggi (martedì 17 marzo) alle ore 19:30, nell'Aula Magna della scuola 'I.C. "E. Pacelli", in via Felice Mastrangelo, si tiene la presentazione del libro "La Scelta" di Alberto Ravagnani, ex sacerdote (da poco).

Ravagnani è oggi una delle figure più influenti nel panorama educativo e giovanile italiano: sacerdote prima, autore e comunicatore molto seguito, è diventato negli ultimi tempi un vero fenomeno mediatico, soprattutto tra i giovani, grazie ai suoi interventi sui social e alle sue riflessioni sul mondo della scuola, delle scelte di vita e della crescita personale. Il libro è un viaggio autobiografico che ci porta a riflettere anche su come noi viviamo questo tempo e penso possa essere una serata in cui fermarsi, oltre il lavoro, per confrontarsi assieme.

Con l'autore dialoga il giornalista Michele Denora. Ingresso libero.
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