"Le parole hanno un peso": incontro a più voci

Il giorno 18 novembre 2022, nei Laboratori urbani Port'Alba (via Marecchia, Altamura), l'associazione Vento in movimento Ets. presenta l'evento "Le parole hanno un peso"."Vento in movimento" è un'associazione del terzo settore che promuove eventi volti alla conoscenza del territorio, ma anche all'aggregazione tra persone. Nata da un anno nel territorio altamurano di guardare alla realtà e alle esigenze locali. Fra le proposte, quest'anno l'Associazione torna e saluta la città con un evento che guarda alla gentilezza, come alla virtù necessaria e urgente per l'agire umano.Per l'occasione, interverranno Pino Suriano, insegnante e giornalista, sul ruolo e l'importanza del peso delle parole stesse. Il tocco esperienziale e pragmatico sarà offerto dalla psicologa e psicoterapeuta, Nicoletta Barberio, da anni impegnata nelle teorie relazionali in cui è la parola ad essere arma di delusione e occasione di rinascita. "La malattia – racconta - nasce all'interno delle relazioni, in un difetto, e la cura e il benessere sta nel poter creare nuove relazioni sane". Non mancherà il punto di vista legale, grazie all'avvocato Marica Longo. "La maggior parte delle volte, soprattutto quando le relazioni umane sfociano in conflittualità giudiziarie, - ci racconta l'avvocato Longo - il rancore e la rabbia per un dolore irrisolto si manifesta tramite le parole lanciate come pietre verso un unico desiderio di vendetta. Ritengo che soffermarsi sulla misura, sul significato e sul peso da dare alle parole, imparando la gentilezza, potrebbe essere uno strumento utile per disinnescare le conflittualità, guardare la realtà in maniera più lucida, dandosi la possibilità di rinascere".La serata sarà moderata da Michele Denora, giornalista, e accompagnata da un clima utile ad entrare nell'atmosfera e nel tema esplicitamente ispirato alla Giornata mondiale della Gentilezza, celebrata domenica 13 novembre.