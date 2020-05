La diocesi celebra la 54esima giornata mondiale della comunicazione sociale

Anche la diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti celebra la 54esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.Un importante appuntamento di riflessione ecclesiale per far conoscere con maggiore incidenza il servizio svolto da tutti coloro che a vario titolo operano nel mondo della comunicazione.Le celebrazioni si terranno domenica 24 maggio, giornata nella quale la chiesa ricorda l'Ascensione di Cristo.Per l'occasione, l'Arcivescovo Mons. Giovanni Ricchiuti presiederà alle 11.30 la Santa Messa dalla Concattedrale di Acquaviva delle Fonti, con i fedeli che potranno seguire la celebrazione liturgica in diretta streaming www.diocesidialtamura.it