Incontro del Lions club Altamura Host sulle malattie ambientali

"Prevenire e curare le malattie di origine ambientale". Questo il tema del convegno organizzato dal Lions club Altamura Host.All'incontro, in programma sabato 1 febbraio alle ore 18, presso l'aula magna del liceo "Cagnazzi" di Altamura, interverranno Nicola Laurieri, dell'Università di Oxford e autore, insieme a Edith Sim, del testo "Arylamine N- Acetyltransferases in health and disease"; il vice presidente nazionale dell'Ordine dei farmacisti, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Vito Leonardo Miniello, vice presidente nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Loreto Gesualdo, preside della facoltà di Medicina dell'università di Bari.