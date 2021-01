I bambini e l'immigrazione: videoconferenza del 2° circolo Garibaldi con l'on. Pietro Bartolo

Nell'ambito del progetto Erasmus+ intitolato "We can achieve together", dedicato al tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, gli alunni delle classi quinte del 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura il 28 gennaio 2021, in mattinata, incontrano in videoconferenza l'On. Pietro Bartolo, parlamentare europeo.Si tratta di una iniziativa che vuole affrontare un fenomeno complesso ed estremamente attuale, seppur con estrema delicatezza, stante la particolare età dei partecipanti, incontrando personalità che lo conoscono bene, in primis l'On. Bartolo, parlamentare europeo, coinvolto in prima persona, come medico di Lampedusa, nel dramma delle migrazioni.Fin dal 1991, data dei primi sbarchi sulle coste dell'isola di Lampedusa, Pietro Bartolo ha offerto ai migranti non solo l'indispensabile assistenza sanitaria, ma anche attenzione e ascolto. La sua testimonianza civile ha ispirato Gianfranco Rosi, regista del docufilm "Fuocoammare", vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino e candidato agli Oscar 2017. Le storie degli uomini, delle donne e dei bambini che ha conosciuto sono raccolte nei suoi libri "Lacrime di sale" (Mondadori 2016) e "Le stelle di Lampedusa" (Mondadori 2018), sui quali gli alunni delle classi quinte del 2° circolo Garibaldi hanno lavorato per prepararsi a questo incontro, parte di un più ampio progetto europeo dal titolo "We can Achieve together ".Il progetto offre l'occasione di provare a parlare di immigrazione ai nostri bambini e alle loro famiglie e di continuare a mantenere viva l'attenzione su quanto accade immediatamente fuori dalle mura di casa nostra. Si cerca di dare il giusto rilievo a tali tematiche in un periodo di restrizioni nel quale rischiano di diventare notizia marginale se non addirittura motivo di paura per l'altro e per il "diverso", dando agli alunni la possibilità di iniziare a pensarsi sia come cittadini europei sia come popolo disposto all'accoglienza.Un primo momento è stato dedicato alla conoscenza dei partecipanti (Turchia, Spagna, Italia, Grecia e Romania) e delle loro scuole attraverso diverse attività e seminari che hanno evidenziato i punti in comune e le difficoltà nell'affrontare il tema dell'accoglienza dei bambini immigrati, in fuga dalla disgrazia della guerra e della povertà e sulle possibili strategie da mettere in atto per favorire la partecipazione giovanile, per contrastare il razzismo istituzionale e i messaggi anti-immigrazione veicolati dai media. La seconda parte del progetto ha visto gli alunni impegnati in tal senso attraverso l'approfondimento di alcune figure significative come quella dell'On. Bartolo, una preziosa testimonianza di impegno civile, umanità e coraggio.