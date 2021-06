Giornate FAI: visite guidate al laboratorio di strumenti della scienza al liceo Cagnazzi

Il 26 e il 27 giugno sono giornate di apertura straordinaria del laboratorio archivio degli strumenti della scienza del liceo Cagnazzi, in piazza Zanardelli, recentemente restaurato. Il gruppo di Altamura del Fai (Fondo per l'ambiente italiano) organizza visite guidate, avvalendosi degli studenti del liceo che faranno da guide.Si può visitare una raccolta di circa 400 oggetti, utilizzati particolarmente nella fisica, che facevano parte del gabinetto scientifico del "Cagnazzi" . Orari: dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 in entrambi i giorni. L'ultima visita è prevista mezz'ora prima della chiusura per ciascuna sessione di visite guidate.Si accede con l'uso di mascherine e con un contributo simbolico di 3 euro. Prenotazioni e info: altamura@gruppofai.fondoambiente.it per gruppi non superiori a sei persone.