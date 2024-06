Giornate europee dell'archeologia, al Museo di Altamura prosegue "Storie nella storia"

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2024 si celebrano le Giornate Europee dell'Archeologia, un'occasione per addentrarsi nella storia millenaria di Castelli, Musei e Parchi pugliesi.Venerdì 14 giugno, al Museo archeologico di Altamura, prosegue "Storie nella storia. Aperitivo letterario al Museo", il progetto pensato per dare vita a momenti di condivisione, confronto e discussione su tematiche strettamente collegate al territorio murgiano e alle persone che lo hanno abitato, adibendo a spazio letterario un ambiente diverso da quello canonico. A partire dalle ore 16.30 sarà presentato il libro "A pala e piccone" dell'archeologo Vincenzo A. Scalfari. Un romanzo ricco di humor, intriso di vita vera, imprescindibile lettura per i giovani che vogliono diventare archeologi ma anche per coloro che, non avendo realizzato il sogno di diventarlo, lo potranno vivere attraverso le pagine del libro. A margine dell'incontro è prevista una degustazione di vini.Ingresso al costo ordinario ed evento incluso nel prezzo.A fare da sfondo, i reperti risalenti al Paleolitico provenienti dai contesti meridionali più significativi. L'iniziativa è in collaborazione con Feltrinelli Point di Altamura.