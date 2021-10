Coordinamento Restiamo umani, presidio di solidarietà con Mimmo Lucano (ex sindaco di Riace)

Un presidio di solidarietà all'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, è stato organizzato dal coordinamento "Restiamo umani" di Altamura. Appuntamento alle ore 10 in piazza Duomo.Mimmo Lucano è stato condannato in primo grado alla pena di 13 anni e due mesi di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione. Una pena molto elevata per un sindaco che si è distinto al Sud Italia per le politiche di accoglienza dei migranti.