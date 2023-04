Comunità energetiche e reddito energetico: incontro di M5s e Semi di futuro

25 aprile 2023 – ore 18.00Piazza Duomo - AltamuraENERGIA BENE COMUNEComunità energetiche e reddito energeticoMartedì 25 aprile 2023, alle 18.00 in Piazza Duomo il candidato sindaco Michele Loporcaro e la coalizione (Movimento 5 stelle e Semi di futuro) organizzano un incontro sul tema "Energia" per far conoscere come oggi siano possibili forme di collaborazione tra cittadini, esercizi commerciali, imprese ed ente locale al fine di produrre ed utilizzare energia elettrica da fonti rinnovabili.L'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas hanno comportato una vertiginosa impennata dei prezzi nonché un aumento di quella che oggi si può definire povertà energetica.Cos'è il Reddito Energetico? Cosa prevede la legge regionale pugliese sul Reddito Energetico? Cosa è una comunità Energetica? Come si fa a mettere insieme persone che producono e si scambiano energia elettrica da fonti rinnovabili?Ospiti:Antonio Trevisi è senatore M5S ed uno degli estensori della Legge regionale sul reddito energetico.Rocco Lillo è consigliere comunale di Santeramo in Colle (primo comune pugliese a realizzare una Comunità energetica installando pannelli fotovoltaici sul tetto di una scuola comunale."Altamura ha bisogno di comunità energetiche: in questo modo la produzione di energia da parte di privati o piccole aziende verrà consumata in loco, con vantaggi ambientali ed economici – afferma il candidato sindaco Michele Loporcaro – Durante l'evento sarà possibile firmare una manifestazione di interesse a far parte di una comunità energetica ad Altamura. Per realizzare grandi cambiamenti domani, bisogna "seminare" oggi. Noi siamo pronti!"